Fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip sono tutti bravi a puntare i dito. Ieri Nikita si è sfogata con Luca Onestini commentando il comportamento altalenante di Antonella Fiordelisi nei suoi confronti.

Lei non è mai venuta da me quando stavo male. Quando l’ho salvata dalla nomination eliminatoria lei mi ha ringraziato. Quando io non l’ho più riempita di lodi lei da lì non mi ha più parlato e in casa non mi considera.

Perché non sei protagonista per una serata? Dai… Non ha un senso logico. Poi fai il muso, parli con il tuo fidanzato e te la prendi e poi fa la carina portando il cibo a tavola a Micol quando dici che non la sopporti? Bel gesto ma cosa c’è dietro? Non ha un senso.

Nikita Pelizon poi ha parlato di come affronta Antonella Fiordelisi il suo rapporto con il cibo e l’aspetto fisico:

Dentro di me so che la verità è un’altra: lei da quando è qui sta mangiando tantissimo e non si vede più in forma. Non l’ho detto ma dentro di me lo so. A pranzo le ho dato il mio perché voleva ancora mangiare ed Edoardo non l’ha fatta mangiare perché la controlla sul cibo perché lei si svacca e poi piange, l’ha anche detto…

Lei non ha voluto mettere quel vestito perché lei non si vede in forma… non mi sembra il caso di dire questa cosa ed è immaturo commentare questa cosa e quel vestito le esalta tutte le forme, quindi… Ma qual è il tuo problema se ti vesti da granchio? Quella tutina ti sta da dio…