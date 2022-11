Patrizia Rossetti e Wilma Goich si sono apertamente scagliate contro Micol Incorvaia: il motivo? La gelosia nei suoi confronti. Ed infatti, la sorella di Clizia è molto legata a Tavassi e Daniele Dal Moro, concorrenti che la regina delle televendite e Nonnì hanno “puntato”.

Anche ieri sera, dopo averle dato della “stronz*”, Patrizia e Wilma si sono lamentati dell’atteggiamento di Micol, specie per quanto riguarda il vino (argomento di discussione molto frequente nella Casa del Grande Fratello Vip):

Scusate, pettegolezzo… ma quanto cazz* beve quella ragazzina? Micol! Continua a chiedere una bottiglia, madonna ma quanti cazz* di anni hai? Scusa, altro pettegolezzo… prima parlando con Daniele ho chiesto di mettere da parte una fettina di torta per me e per te… e voleva mettermi il caramello. Ho nascosto il piattino… ad un certo punto Micol è andata lì ma gli ha risposto con una cattiveria… ed io gliel’ho fatto notare: ‘Minchi* ma rispondere un po’ con calma…’.