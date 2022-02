Nathaly dura con Jessica: “Barù non è sua proprietà privata, non c’è nulla!”

Piovono critiche nei confronti di alcune Vippone nella Casa del GF Vip. Dopo l’ultima puntata, Sophie Codegoni ha preso apertamente le difese di Jessica Selassié commentando l’atteggiamento di Delia Duran con Nathaly Caldonazzo. All’ex tronista non sarebbe affatto piaciuto l’atteggiamento della venezuelana nei confronti della principessa etiope, tuonando: “Menomale che non mi hanno fatto parlare, ero nera!”.

A pensarla diversamente su Jessica è però Nathaly che ha riservato alla Selassié pesanti critiche, giustificando in qualche modo il comportamento di Delia:

Questa storia a me mi sta scocciando. C’è sempre stata questa ‘proprietà privata’ che non ha senso. Hai deciso che una persona è tua e tutti le devono stare alla larga.

Il riferimento è all’atteggiamento di Jessica che avrebbe trattato la sua conoscenza con Barù in modo esclusivo. Riferendosi a Delia, Sophie avrebbe invece un altro punto di vista:

Secondo me le è scattata quell’insicurezza dopo quello che è successo con Alex che è quasi come se volesse delle conferme da parte degli uomini. Capisco anche la reazione di Delia che a un certo punto si è innervosita. Poteva semplicemente evitare di andare da Jessica a dirle quelle cose.

Tornando a parlare ancora di Jessica, l’attrice ha poi espresso la sua opinione criticando la giovane ed il suo modo di approcciarsi al nipote di Costantino della Gherardesca:

A me lei stava anche molto simpatica, all’inizio dicevo che era speciale e avrei tifato perché loro funzionassero però passano le settimane e i mesi e si vede che a parte un affetto non c’è nulla. Io per prima non sono riuscita a creare un rapporto.