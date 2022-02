Federica Calemme, commentando il Grande Fratello Vip con Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party, ha espresso il suo punto di vista nei confronti di Barù parlando del suo rapporto con Jessica Selassiè.

In lui c’è qualcosa sotto che non va. Spero che Jessica se ne accorga… All’inizio questa storia mi piaceva, cioè come coppia li vedevo.

Anche Gianmaria Antinolfi ha espresso il suo punto di vista:

E sulla volontà di vedere Jessica vincere l’intera edizione del Grande Fratello Vip, Federica continua a non avere alcun dubbio in merito:

Io penso che lei debba vincere perché ha tutte le carte in regola per vincere, è una ragazza semplicissima, umile, in gamba, si dà da fare per gli altri.