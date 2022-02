Guenda Goria e Mirko Gancitano, ospiti del GF Vip Party, hanno commentato la “nuova” esperienza di Alex Belli, rientrato dentro la Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare Delia Duran.

“Ha paura di perderla”, ha esordito Guenda per poi aggiungere: “Io spero che ci sia una buona componente di gioco, e credo che loro torneranno insieme”.

Anche Mirko crede che le cose si evolveranno nella giusta maniera:

Alex rientrerà per riconquistare Delia ma in ogni caso proverà a non uscirne da perdente conoscendolo. L’avvicinamento di Delia ad Antonio Medugno? E’ una palese ripicca che lei sta facendo ad Alex. Bella spinta, e poi anche prendersi il due di picche da un ragazzo di 24 anni non è che sia la cosa più bella.

E per quanto riguarda il possibile comportamento di Soleil, la pianista non ha dubbi:

Sicuro le dinamiche cambieranno. In tutto questo voglio capire Soleil, io credo che lei si toglierà dagli impicci, conoscendo la sua intelligenza. Delia mi colpisce, non riesco a leggerla. Quello che ho detto anche ad Alex che lei ha sofferto tanto, questa sofferenza l’ha resa poco lucida.

Certo vedere che comunque anche lei gioca tanto, con altre situazioni, non lo so quanto mi fa piacere vedere questa cosa. Io credo che nelle coppie si è in due, è bene che sbagli uno, e magari l’altro resti un po’ un punto fermo. Ho paura che il loro rapporto non possa tornare quello che era prima. Però io credo che Delia stia giocando e che ami profondamente Alex, hanno un modo di vivere molto simile.

Delia è una donna molto intelligente e sa come prendere Alex Belli. E’ entrata e adesso si sta prendendo la sua rivincita, ha vinto anche il televoto, per cui sono molto contenta, e adesso ha creato in Alex grande gelosia, vi assicuro che Alex è molto geloso. Lui ha una voglia matta di riconquistarla.