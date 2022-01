Durante la diretta del Grande Fratello Vip dello scorso venerdì sera, Sonia Bruganelli ha evidenziato la mancanza di carriera del gruppo capitanato da Nathaly Caldonazzo, mettendo in evidenza solo le qualità artistiche di Miriana Trevisan.

Stamattina Miriana e Nathaly hanno commentato le parole di Sonia durante la diretta del GF Vip, affermando di averle trovate di cattivo gusto (ed io concordo pienamente):

La parte della carriera e le giovani leve. Mamma, è tristissimo dire così… Io vado alla protezione di tutti. Io ho detto: ‘fiera di far parte del gruppo giovani’. Non mi piace…

Alle parole della Trevisan si sono aggiunte anche quelle della Caldonazzo:

loro vogliono così tanto distruggere quella fanpage di soleil seduta sulla sedia rossa in studio. #GFVIP pic.twitter.com/fAAVGAycRD

Nathaly ha anche aggiunto:

Non vede l’ora di rendermi immune. Noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo.