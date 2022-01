Aldo Montano, durante una diretta di Instagram, si è nuovamente espresso sullo scontro generazionale che ha visto protagoniste Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip.

Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Io Lulù l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile. Se è arrivata a mancare di rispetto forse è… non giriamoci intorno. Il fatto scatenante è stato quello. Lulù si è sempre comportata benissimo in questi tre mesi.

Sopra le righe, ma perché lo è lei. E’ divertente anche così. E’ fuori nel suo essere fuori è una persona meravigliosa dotata di grande sensibilità, grande sensibilità.

Sono stanchi, dopo quattro mesi è troppo, per alcune persone è troppo.