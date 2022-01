Per Delia Duran l’ingresso al Grande Fratello Vip probabilmente serviva per tirare fuori tutta una serie di problematiche legate al suo rapporto di coppia con Alex Belli. Non solo il “tassello mancante” nella sua storia con Soleil, ma anche l’assenza di figli ed i tentativi messi in atto dalla coppia per diventare genitori.

Delia Duran e la confidenza delicata a Miriana

Nelle sue prime ore di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha trovato conforto ed ascolto soprattutto in Miriana Trevisan, che si è resa particolarmente disponibile ad accogliere le confidenze e gli sfoghi della nuova arrivata.

Delia ha raccontato all’ex ragazza di Non è la Rai di aver sofferto molto, fuori, la vicinanza tra il marito e Soleil Sorge al punto da perdere molti chili e di essere passata per ciò che non è agli occhi dei telespettatori:

Io sono stata tradita, ho subito un tradimento non soltanto fisico, ma verbale.

La donna ha poi fatto delle confidenze molto intime sul suo rapporto con Alex Belli, al punto tale che la stessa Miriana, comprendendo la delicatezza della questione, ha invitato Delia a parlarne a microfono spento, in privato. Lei però non se ne è particolarmente preoccupata, svelando di stare cercando da tempo di avere un figlio da Alex:

Sto cercando da tanto un figlio con lui. E come puoi ben vedere nulla è successo. Forse ci vuole un metodo più forte e particolare ma sarà difficile farlo.

In realtà già Alex ne aveva parlato poche settimane fa nel corso della sua permanenza: “Io e Delia ci stiamo provando da un anno”, aveva svelato trovando conforto in Manila.

Delia:”Vorrei non averlo più(il ciclo)”

Miriana:”Perchè?Devi avere un bimbo”

Delia:”Questo è un altro argomento di cui dobbiamo parlare” Intanto Miriana insinua che Alex non le parlava più x colpa di Soleil(cosa non vera)!

Miriana,la solita vipera!#GFVIP — Greta 🌺 (@wilmington_girl) January 16, 2022