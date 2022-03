La scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha tracciato i contorni di una pesante diatriba che, molto probabilmente, proseguirà anche fuori. Come ben ricorderete, infatti, Alessandro Basciano ha accusato Nathaly Caldonazzo di aver detto delle frasi molto pesanti nei confronti delle sorelle Selassiè.

Come finirà questa spinosa faccenda? A quanto pare Nathaly sarebbe pronta a diffidare Basciano ed il commento su Instagram lo dimostra. Un utente, infatti, ha suggerito alla Caldonazzo di ricorrere alle vie legali e la sua risposta non si è fatta attendere.

Ecco lo screen a seguire.

Nathaly quando è entrata è piaciuta perché era caustica. All’inizio eravamo tutti dalla sua parte perché ha smosso le dinamiche. Ad un certo punto c’è stato una sorta di cambiamento.

Io non so se Basciano ha detto la verità, visto che gli autori controllano tutti gli auricolari, ma che Nathaly ne abbia dette tante che tutti abbiamo sentito quelle bastano e avanzano. Certo non ci è andata giù leggera negli ultimi giorni facendo vedere un lato diverso e esasperato rispetto alle prime settimane.