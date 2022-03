Nathaly Caldonazzo, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip (per via dell’eliminazione dello scorso lunedì sera), si è portata a casa l’affetto di Delia Duran e Antonio Medugno, i suoi compagni d’avventura preferiti.

Nathaly Caldonazzo commenta il ritrovato feeling tra Delia e Antonio

Proprio Delia e Antonio, dopo un breve periodo di “freddezza” reciproca, hanno recuperato appieno il loro rapporto di complicità ed affetto ed i video del GF Vip lo dimostrano.

Anche per questo motivo, Nathaly ha commentato una clip condivisa sul profilo ufficiale del reality show che ci mostra proprio Antonio e Delia nuovamente complici dopo un periodo di lontananza (anche a “causa” di Alex Belli rientrato in Casa per un periodo per recuperare il suo rapporto con la moglie).

La Caldonazzo ha commentato i due vipponi: “Amori miei!”, ha scritto aggiungendo delle emoji con i cuori rossi.

Ecco il VIDEO commentato dall’ex concorrente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Grande Nathaly!😍le persone umane si vedono da questi gesti ! Votiamo Antonio #gfvip https://t.co/NylyIQmBQK — Angela Barbara (@AngelaB58138688) March 2, 2022