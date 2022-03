Mara Venier, intervistata da Chi Magazine, ha svelato cosa ne pensa della conduzione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (suo amico da molti anni).

La zia Mara ha parlato pure della “competizione” con Maria De Filippi ogni domenica:

Maria? Sì, me la sono ritrovata quest’anno, non dico avversaria, dico ‘dirimpettaia’. Lo sa? Maurizio Costanzo mi chiamava così quando io conducevo Domenica In e lui faceva Buona Domenica.

Mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia. Maria mi ha dato un lavoro. E il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale.