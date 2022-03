Antonella Elia e Pietro Delle Piane, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, hanno parlato del Grande Fratello Vip esprimendo il loro punto di vista sul triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge.

Per un attore è facile confondere la realtà con la finzione. Pensiamo, per esempio, ad Alex Belli. Pietro Delle Piane, a tal proposito, lancia una bella stoccata al man della factory:

Anche Antonella ha detto la sua:

L’ex opinionista ha espresso il suo parere pure su Katia Ricciarelli:

E’ stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me.