Morte Maurizio Costanzo, Uomini e Donne non va in onda: come cambia la programmazione Rai e Mediaset

La morte di Maurizio Costanzo avvenuta oggi 24 febbraio all’età di 84 anni segna la fine di un’era. Non solo sul piano televisivo ma anche giornalistico. Inevitabilmente cambia anche la programmazione televisiva per la giornata odierna, a partire da Uomini e Donne.

Morte Maurizio Costanzo, come cambia la programmazione tv

Con la morte di Maurizio Costanzo, i palinsesti tv mutano, a partire dal pomeriggio di oggi, dopo poche ore dal triste annuncio. Ecco cosa sappiamo al momento della variazioni televisive. La situazione potrebbe essere in rapida evoluzione.

Il primo importante cambio di programma ha a che fare con la trasmissione di Maria De Filippi, moglie di Costanzo: Uomini e Donne, con l’ultima puntata settimanale, oggi non andrà in onda. Ad annunciarlo è direttamente QuiMediaset:

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda.

Al posto di Uomini e Donne, in onda una nuova puntata della soap opera Terra Amara.

Anche la Rai cambia la sua programmazione – o parte di essa – in seguito alla morte di Costanzo. La puntata di oggi di BellaMà non andrà in onda ma al suo posto verrà trasmessa l’intervista di Pierluigi Diaco al giornalista scomparso.

Articolo in aggiornamento…