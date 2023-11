La morte di Giulia Cecchettin è l’ennesima sconfitta per la nostra società. Il corpo della 22enne scomparsa una settimana fa insieme all’ex fidanzato, il coetaneo Filippo Turetta (attualmente ricercato in tutta Europa) è stato trovato senza vita oggi, nei pressi del lago Barcis. Il caso di cronaca nera, sin dal principio ha scosso l’Italia intera ed in tanti avevano previsto il terribile epilogo che poi si è consumato, nonostante le speranze.

Morte Giulia Cecchettin: la reazione dei Vip sui social

Da Giulia Salemi a Barbara d’Urso, da Tommaso Zorzi a Paola Perego e Simona Ventura. Sono numerosi (e la lista è destinata ad allungarsi) i Vip che hanno voluto esprimere il loro sconcerto (e sconforto) di fronte alla notizia della morte di Giulia Cecchettin.

“L’ennesimo fallimento di questa società. Che rabbia, che amarezza… Trovate quel mostro e buttatelo in prigione per sempre”, scrive Giulia Salemi sull’ex Twitter, riportando la notizia del ritrovamento del corpo della 22enne.

Trovate quel mostro e buttatelo in prigione per sempre https://t.co/TC5p2SB5vG — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) November 18, 2023

“L’unica notizia che non avrei voluto leggere oggi”, ha scritto Pierpaolo Pretelli.

L’unica notizia che non avrei voluto leggere oggi 💔 https://t.co/riqq1jscmP — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) November 18, 2023

“Lo abbiamo temuto fin dall’inizio ma abbiamo sperato fino alla fine che Giulia tornasse, che si fosse allontanata volontariamente… Oggi è un’altra triste giornata per tutti, e per tutte, noi. Un abbraccio alla famiglia”, le parole di Barbara d’Urso.

Lo abbiamo temuto fin dall’inizio ma abbiamo sperato fino alla fine che Giulia tornasse, che si fosse allontanata volontariamente… Oggi è un’altra triste giornata per tutti, e per tutte, noi. Un abbraccio alla famiglia https://t.co/VVAWK8YUdI — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) November 18, 2023

Non sono mancate le reazioni di altri Vip tra cui Paola Perego, Stefania Orlando, Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Tommaso Zorzi.

Riposa in Pace piccolo angelo 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/HfFkn7kdkq — paolaperego (@peregopaola) November 18, 2023

Se solo si insegnasse il rispetto di genere sin dall’asilo, forse potremmo sperare di non vivere più queste tragedie. Giulia mi dispiace così tanto #giuliacecchettin — Stefania Orlando (@stefyorlando) November 18, 2023

Stavo cercando le parole giuste ma non le trovo, lo scoramento é troppo forte, non so piú che cosa dire. Povera ragazza e povera famiglia. #giuliacecchettin — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 18, 2023