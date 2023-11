Giulia Cecchettin è morta: suo il corpo trovato vicino al lago di Barcis

Da Storie Italiane a La Vita in Diretta, passando per Chi l’ha visto e Quarto Grado: tutte le maggiori trasmissioni televisive che si occupano di cronaca si sono interessate al caso di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne scomparsa da una settimana dalla provincia di Venezia. Purtroppo, oggi la notizia che in tanti temevano: il suo corpo è stato ritrovato senza vita.

Giulia Cecchettin è morta

Nella mattinata odierna, è giunta la notizia del ritrovamento di un corpo nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Poco dopo, la drammatica conferma: si tratta proprio del cadavere di Giulia Cecchettin. Il lago – scrive TgCom24 – si trova lungo la direzione seguita dall’auto dell’ex fidanzato Filippo Turetta, nella notte tra sabato e domenica scorsi, dopo l’aggressione, ripresa dalle telecamere di un’azienda.

Pare che proprio la vettura di Turetta sarebbe stata recuperata in un parcheggio nei pressi del lago dove si trovava il corpo senza vita della sua ex, recuperato in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo.

Secondo le prime indiscrezioni, pare che Giulia avesse ancora gli abiti indossati il giorno della scomparsa. Si attendono ora i risultati degli esami sulle macchie di sangue trovate sul marciapiede della strada vicinale della zona industriale a Fossò (Venezia), dove la 22enne è stata aggredita, oltre che gli accertamenti sul corpo recuperato.