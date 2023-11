Ore di ansia e apprensione ma anche poche speranze, in merito al caso di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta ormai una settimana fa dalla provincia di Venezia. Ieri, la svolta: il giovane, suo coetaneo, è stato indagato per tentato omicidio. Una decisione giunta dopo l’analisi di un filmato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e che riprende la violenta aggressione a carico di Giulia.

Giulia Cecchettin, le ultime news sul caso di nera

Anche Quarto Grado, come molte altre trasmissioni, si è occupata ieri del giallo di Giulia Cecchettin. Durante la diretta è giunta la notizia che la Grande Punto di Filippo Turetta sarebbe stata avvistata per l’ultima volta in Austria e da lì non ci sono evidenze che sia rientrata in Italia.

Ciò che inquieta è che l’ultima immagine della vettura mostrerebbe una sola persona a bordo dell’auto. La speranza è che Giulia sia ancora viva, ma in merito la criminologa Roberta Bruzzone coltiva poche speranze, come ha commentato in una intervista a Il Messaggero:

Non si tratta più di una scomparsa, ma di un omicidio. C’è stato occultamento di cadavere e lui si è reso irreperibile. Il video è la prova che probabilmente la ragazza non ha superato neanche la notte. C’erano tutti gli ingredienti che l’hanno destabilizzato al punto tale da progettare questo piano scellerato. Ci vedo molto la dimensione narcisistica e anche una profonda immaturità […] Io temo che Filippo abbia progettato il sequestro e l’omicidio di Giulia.

Le ricerche di Turetta, intanto, proseguono in tutta Europa.