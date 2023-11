Morgan continua ad essere il protagonista assoluto di X Factor oscurando la musica. Durante l’ultimo Live ha dato del depresso a Fedez, ironizzato su Francesca Michielin, litigato con Dargen D’Amico e mandato Ambra a quel paese.

Morgan ha rivolto a Fedez un commento provocatorio: “Grazie Fedez, mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per farmi da psicologo”.

Questa frecciata ha lasciato Federico quasi senza parole, poiché non ha commentato ma ha chiaramente reagito negativamente alle parole di Castoldi.

Dopo la diretta, il cantautore di Monza si è scusato con un lungo post sui social:

La tensione stasera è stata a livelli alti, cose che in Tv sono abbastanza normali. Tuttavia non voglio che qualcosa venga percepito come non è. Uno scambio di battute tra me e Fedez lo ha probabilmente offeso.

Dopo che lui è stato sarcastico per tutta la sera verso di me, ho risposto con lo stesso tono. A fine serata mi fa la morale e io gli chiedo se voglia farmi da psicologo, per poi dirgli quello che gli ho detto.

Non è stata una volontà di colpire l’ammalato, io non sono tenuto a riferirmi alla cartella clinica. Non voglio offendere nessuno, credo sia importante usare la parola depressione proprio per un motivo legato alla mia storia.

So cos’è la depressione, ho una lunga storia di depressione sia personale che familiare. Mio padre si è tolto la vita per questa cosa nel 1988. Al tempo non si chiamava ancora così e forse, se si fosse chiamata già così, lui sarebbe ancora qui.

Si è tolto la vita per una crisi depressiva, per la quale al tempo non c’erano molte cure. Probabilmente oggi si sarebbe salvato, noi familiari ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti, anche perché non si era ancora dato un nome al suo problema.