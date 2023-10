Morgan “demolisce” Bellissima di Annalisa: il produttore interviene

Marco Castoldi, in arte Morgan, è tornato dietro il bancone dei giudici di X Factor e, tra un giudizio e l’altro, ha deciso di spararla veramente grossa criticando “Bellissima” di Annalisa (uno dei più grandi successi musicali dell’anno che ha conquistato quattro dischi di platino).

Nonostante l’estremo successo (meritato) di Annalisa, pare che Morgan non abbia mai sentito questa canzone. L’origine di questa situazione risale all’esibizione di Matteo Alieno Pierotti, un concorrente del team di Ambra.

Durante questa esibizione, Ambra gli ha assegnato la canzone “Bellissima” di Annalisa, eseguita in una versione più armonica e minimalista.

Dopo la conclusione della performance, il primo a esprimere la sua opinione è stato Fedez, il quale, pur elogiando il coraggio nell’assegnazione, ha fatto notare:

Non mi è piaciuto che tu abbia cambiato la melodia di questa canzone, non sei riuscito a migliorarla e quindi non mi è piaciuto.