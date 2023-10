Rudy Zerbi elogia Annalisa: il primato conquistato ad Amici, ecco quale

Rudy Zerbi intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha parlato di Annalisa svelando perché secondo lui è l’allieva modello di tutte le 23 edizioni di Amici di Maria.

Annalisa rimane il modello assoluto di allieva modello. Sempre pronta, curiosa, cercava di fare un pochino di più. Come giustamente ha detto Maria due settimane fa, a volta il percorso sembra lungo e le persone si accorgono del talento non subito, ma quando c’è la sostanza i risultati arrivano.

E ancora:

E’ bellissimo che possano vivere di musica, lo dico a tutti “cercate di vivere facendo una cosa che vi piace, anche se è dura”. Io sono felice del mio lavoro, anche chiamarlo lavoro per me è esagerato. Io sognavo di vivere di musica, volevo fare il cantante. Poi per fortuna sono riuscito a vivere di musica lo stesso.

Zerbi ha parlato pure del suo rapporto con Anna Pettinelli e Alessandra Celentano:

La Pettinelli? C’è stima, ma dietro le quinte non discutiamo così tanto. Onestamente non facciamo smancerie o carinerie, ma la rispetto. Al massimo “ciao come stai?”. Alessandra è una delle donne della mia vita. Con lei vorrei un giorno andare in Liguria e viverci insieme la vecchiaia.