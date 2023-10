Amici 23 quest’anno è sempre più reality che talent e lo dimostra il fatto che stia per nascere la quarta coppia dell’edizione. A distanza di un mese circa dalla partenza della nuova edizione del programma di Maria De Filippi, la Scuola televisiva ha accolto già tre coppie, alle quali potrebbe aggiungersene una nuova finora passata quasi del tutto inosservata.

Amici 23, quarta coppia? Ecco di chi si tratta

La prima coppia a formarsi in quel di Amici 23 è stata quella composta da Mew e Matthew; successivamente Holy Francisco e Sarah hanno dimostrato un certo interesse reciproco. Gli spettatori hanno tuttavia notato come sia Mew che Holy Francisco avessero fuori dalla Scuola una persona che li attendeva.

L’ultima storia nata ad Amici 23 è quella tra Petit e Marisol, sui quali Maria De Filippi aveva già puntato. Tra i due ci sarebbe stato già un bacio. Ma da chi è composta la quarta coppia?

Si tratta di due allievi assolutamente insospettabili, ovvero Mida e Gaia. Il tutto sarebbe trapelato da un video relativo alla Oreo Challenge, vinta da Mida, il quale ha avuto come premio una sushi night da condividere con un suo compagno. Il nome fatto è stato quello di Kumo che tuttavia ha ammesso di non gradire molto il sushi. Ed allora l’allievo ha scelto di portare a cena Gaia. Ma come mai? Che ci sia un interesse reciproco di cui nessuno o quasi si era finora accorto?

Che sia amore o amicizia è presto da dire, ma è bene sottolineare come alcuni spettatori abbiano evidenziato che Mida sarebbe ancora fidanzato. Vedremo se davvero nascerà ufficialmente la quarta coppia di Amici 23.