Cosa hanno in comune Angelina Mango e Giulia Stabile? La prima cantante, la seconda ballerina (e conduttrice di Tu si que vales), entrambe provengono dal mondo di Amici di Maria De Filippi. Le due sono diventate amiche al punto da collaborare insieme, mostrando un grande affetto reciproco.

Angelina Mango, dopo il successo estivo di “Ci pensiamo domani”, ha di recente sfornato una nuova hit dal titolo “Che t’o dico a fa'”, il cui videoclip la vede anche impegnata come ballerina sui passi di una coreografia realizzata proprio da Giulia Stabile.

Una collaborazione che nasce dalla loro amicizia iniziata nella passata edizione di Amici, nella quale Angelina era una allieva (poi vincitrice della categoria canto) e Giulia una professionista di ballo. Per questo la cantante non ci ha pensato due volte nel chiedere proprio all’amica di contribuire alla realizzazione della coreografia.

In una intervista a Fanpage.it, Angelina Mango ha parlato della loro amicizia con Giulia Stabile, spiegando:

Con Giulia è stato pazzesco, è assurda. Le ho mandato la canzone poco dopo averla fatta, perché già avevo in testa l’idea di coreografarla, di ballarla, perché la canzone si presta tantissimo. Però se io mi invento i movimenti magari faccio una cosa orribile. Quindi mi sono detta che sarebbe stato meglio chiamare Giulia, che è mia amica.

Ma indipendentemente dalla loro collaborazione lavorativa, Angelina ha svelato una forte empatia reciproca ed una grande comprensione da parte di Giulia:

Abbiamo un rapporto molto, molto stretto, ci capiamo tantissimo e avevamo già collaborato in passato, quando ero in casetta. Lei capisce tutte le mie debolezze, tutto quanto, quindi in sala abbiamo fatto un lavoro bellissimo.