Montepremi vincitore Isola dei Famosi 2022: ecco a quanto ammonta

Ormai ci siamo: il conto alla rovescia per la finale dell’Isola dei Famosi 2022 sta per terminare ed a breve conosceremo ufficialmente il vincitore della sedicesima edizione. Ma cosa vincerà il naufrago che arriverà primo? Ed a quanto ammonta il montepremi?

Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022?

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 sono in tutto sei ma sarà solo uno il vincitore assoluto che potrà mettere le mani sul ricco montepremi. Quella che volge al termine è un’edizione record sul piano della durata, essendo la più lunga di sempre (quasi 100 giorni).

Sarà il pubblico da casa tramite televoto a stabilire chi vincerà l’Isola durante la finale che si svolgerà direttamente in Honduras.

Luca Dafrè, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro: tra di loro c’è il vincitore che si porterà a casa il montepremi da 100 mila euro.

In realtà metà cifra è molto probabile che metà cifra sarà devoluta in beneficenza, come accadde nella passata edizione, mentre l’altra metà andrà nelle tasche del vincitore.

Come votare

Per esprimere la propria preferenza si potrà usare l’app ufficiale del programma, ma anche tramite Mediaset Infinity nella sezione Vota. Da smart tv con il tasto del telecomando ‘freccia su’ o via sms al numero 477 000 2 scrivendo il nome del naufrago che si intende portare alla vittoria.