Vincitori Isola Dei Famosi: chi ha vinto le 15 edizioni dal 2003 ad oggi

In attesa del vincitore dell’Isola dei Famosi che verrà decretato stasera, lunedì 27 giugno 2022 in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, scopriamo chi sono stati i trionfatori delle precedenti edizioni.

Vincitori Isola Dei Famosi: chi ha vinto le 15 edizioni

La prima edizione dell’Isola Dei Famosi è andata in onda su Rai 2 nell’autunno del 2003 condotto da Simona Ventura e gli opinionisti Pierluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli, Andrea Pinketts e Alfonso Signorini.

Il primo posto è stato conquistato da Walter Nudo. Seconda classificata Giada De Blanck.

Nel 2004 la seconda edizione è stata vinta da Sergio Muniz, eliminato alla terza puntata dalla spiaggia principale di Samanà, è riuscito a restare in gioco vincendo contro il favorito Kabir Bedi.

Nella terza edizione (2005) dell’Isola dei Famosi il primo posto è andato a Lory Del Santo.

La quarta edizione è stata vinta da Luca Calvani nel 2006. La novità più grande del periodo è stato il cambio di location: da Samanà l’Isola si spostò a Cayo Cochinos.

Nel 2007, sempre Simona Ventura su Rai2 ha visto trionfare Manuela Villa (per la prima volta furono introdotti i “Non famosi”).

Nel 2008 ha vinto Vladimir Luxuria, oggi opinionista.

La settima edizione dell’Isola dei Famosi data il 2010 e il programma si sposta in Nicaragua per vedere trionfare Daniele Battaglia dopo due anni di pausa e l’introduzione dei “figli di…”.

Nel 2011 si torna a Cayo Cochinos per l’ottava edizione che ha visto trionfare Giorgia Palmas. Questa sarà l’ultima Isola dei Famosi targata Simona Ventura.

Nel 2012 va in onda l’Isola dei Famosi per la prima volta senza Simona Ventura e per l’ultima in onda su Rai2. Conduce Nicola Savino che proclama Antonella Elia vincitrice della nona edizione.

I vincitori di Mediaset

Dal 2015 l’Isola dei Famosi si sposta su Canale 5. Dopo tre anni di pausa il programma torna condotto da Alessia Marcuzzi che proclama Le Donatella come trionfatrici assolute della decima edizione.

Nel 2016 vince Giacobbe Fragomeni mentre nel 2017 tocca a Raz Degan e l’anno successivo (2018) è la volta di Nino Formicola.

Nel 2019 Alessia Marcuzzi conduce l’Isola per l’ultima volta e assegna la vittoria a Marco Maddaloni.

Nel 2021 arriva Ilary Blasi alla conduzione e la 15esima edizione viene vinta da Simone “Awed” Paciello.

Stasera scopriremo chi sarà il trionfatore della 16esima edizione anche se i bookmaker sembrano parlare molto chiaro.

Recap

Walter Nudo (Simona Ventura /Rai2) Sergio Muniz (Simona Ventura /Rai2) Lory Del Santo (Simona Ventura /Rai2) Luca Calvani (Simona Ventura /Rai2) Manuela Villa (Simona Ventura /Rai2) Vladimir Luxuria (Simona Ventura /Rai2) Daniele Battaglia (Simona Ventura /Rai2) Giorgia Palmas (Simona Ventura /Rai2) Antonella Elia (Nicola Savino / Rai2) Le Donatella (Alessia Marcuzzi / Mediaset) Giacobbe Fragomeni (Alessia Marcuzzi / Mediaset) Raz Degan (Alessia Marcuzzi / Mediaset) Nino Formicola (Alessia Marcuzzi / Mediaset) Marco Maddaloni (Alessia Marcuzzi / Mediaset) Simone “Awed” Paciello (Ilary Blasi / Mediaset)