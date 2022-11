Monia Venturini, inviata del TG1 abbandona la diretta: cosa è successo? Paura per la giornalista – VIDEO

Paura per Monia Venturini, inviata del TG1 la quale, durante un collegamento da Sharm-El-Sheik, ha abbandonato all’improvviso la diretta senza fornire alcuna spiegazione ma spiegando solo di avere avuto un problema. Cosa è successo? Su Twitter c’è chi ha subito ipotizzato un malore improvviso, ma sono in tanti a chiedere notizie sulla giornalista.

Monia Venturini, inviata del TG1 abbandona la diretta: perché?

E’ accaduto durante l’edizione delle 20.00 del TG1: Monia Venturini, nel bel mezzo del servizio, ha abbandonato la diretta: “Scusate, ho un problema”, ha spiegato allontanandosi dalla telecamera.

Nessuna altra spiegazione ed il repentino ritorno in studio hanno inevitabilmente lasciato i telespettatori con il grande dubbio: cosa è successo all’inviata. Poco prima di abbandonare l’inquadratura, la Venturini ha guardato la telecamera e titubato per pochi istanti, poi ha annunciato di doversi allontanare.

La giornalista dallo studio, Giorgia Cardinaletti, ha mantenuto la calma ed è andata avanti con la conduzione del TG limitandosi a congedare la collega.

La parentesi non è passata inosservata su Twitter, dove in tanti attendono di poter avere notizie, anche via social. A scatenare ulteriori dubbi, il tweet di un utente che ha scritto di aver visto un post Twitter della giornalista poi successivamente cancellato.

Ci dite che è successo alla Venturini?? #tg1 — 🥂CriBet🍾 (@cribettt) November 18, 2022

Non avranno il coraggio di chiudere il #tg1 senza dare notizie della Venturini? #rai1 — Betta (@Bettabetta59) November 18, 2022