Letizia Porcu, moglie di Federico Fashion Style, stanca delle continue allusioni sull’orientamento sessuale del marito e padre di sua figlia, ha rilasciato un’intervista tra le pagine del settimanale Vero.

Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto anche a me. Non tollero queste malignità: abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra bambina. Essere sua moglie è molto impegnativo.

Queste le parole condivise dalla rivista di gossip tramite l’account ufficiale di Instagram e, anche se sono poche dichiarazioni, ci fanno il quadro della situazione e la volontà, da parte della moglie di Federico Lauri, di mettere un punto a questi pettegolezzi.

Anche Federico Fashion Style ha riaperto l’argomento durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle che lo ha visto protagonista:

Selvaggia Lucarelli gira, gira su questa domanda. A me non interessa, però se lei vuole farmi questa domanda, sono pronto a risponderle. A me non dà fastidio. In riferimento al fatto che cerca sempre di punzecchiarmi… magari dice “non va bene la coppia, è male assortita…”. Io ne posso anche parlare, non ho nulla da nascondere. Sulla figlia avuta con la fecondazione, è solo una questione legata a problemi di salute.

Io sono eterosessuale quindi, non ho nessuna cosa da nascondere. Ovvio, se me lo chiedi tu è un discorso, se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera. Lei rimane sempre un po’ ferma nei miei confronti perché dice che io nascondo qualcosa.

Quando sei così particolare, sei soggetto a giudizi. Io non fingo di essere un personaggio, per me è normalità. Io sono salito sul treno vestito così. Io me la prendo quando vengo giudicato dai giudici di Ballando solo per il mio essere così… alla prima puntata Guillermo mi ha detto che sono una persona “vuota”.