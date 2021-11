Federico Fashion Style ospite di Serena Bortone durante “Oggi è un altro giorno”, ha nuovamente parlato del suo orientamento sessuale, smentendo di essere gay e tirando in ballo anche Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli gira, gira su questa domanda. A me non interessa, però se lei vuole farmi questa domanda, sono pronto a risponderle. A me non dà fastidio. In riferimento al fatto che cerca sempre di punzecchiarmi… magari dice “non va bene la coppia, è male assortita…”. Io ne posso anche parlare, non ho nulla da nascondere. Sulla figlia avuta con la fecondazione, è solo una questione legata a problemi di salute.

Io sono eterosessuale quindi, non ho nessuna cosa da nascondere. Ovvio, se me lo chiedi tu è un discorso, se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera. Lei rimane sempre un po’ ferma nei miei confronti perché dice che io nascondo qualcosa.