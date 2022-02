Miriana Trevisan in queste ore si è resa protagonista di una esternazione che non è particolarmente piaciuta ad alcuni utenti social che seguono assiduamente le dinamiche del Grande Fratello Vip. E qualcuno invoca addirittura la squalifica.

Miriana Trevisan e la conversazione con Nathaly

Durante una conversazione con Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan avrebbe confermato di essere in grado di comprendere o meglio “sentire” se una persona ha un problema fisico. Nel dettaglio, se ha un tumore:

Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico… ma non glielo direi mai!

Nathaly, incuriosita e spiazzata dal suo discorso ha domandato: “Se c’ha un tumore, una cosa del genere?”. “Eh…”, ha replicato l’ex ragazza di Non è la Rai, confermando le parole dell’amica.

Una frase che non è passata inosservata sui social sollevando qualche critica, come accaduto in passato per Jo Squillo ed alcuni suoi scivoloni memorabili.

Le reazioni social

Capito? Per voi medici, poveri idioti che avete buttato l’anima sui libri, laurea e specializzazione.

e per noi pazienti, dall’unghia incarnita al tumore, cosa andiamo a fare esami? Pagare soldi inutilmente.

Andiamo da Miriana, lei ci guarda e capisce cosa c’è che non va #gfvip https://t.co/KKqWFVYbtY — Forduffo (@forduffo) February 17, 2022

Miriana: ” Io se vedo una persona riesco anche a capire se ha un problema fisico”

Nathaly: “Ad esempio se ha un tumore?”

Miriana: “Certo”

MIRIANA VERGOGNATI, SARESTI DA SQUALIFICA! #gfvip — Gfvipera (@Gfviperella) February 16, 2022

Miriana: “Io riesco a vedere se qualcuno ha un problema fisico.”

Nathaly: “Per esempio anche se ha un tumore?”

Miriana: “Certo” Volete zittire questa cretina? Ma ci rendiamo conto boh #solearmy #gfvip — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) February 16, 2022