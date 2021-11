La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, si è portata appresso numerosi strascichi. E così, nella notte, Miriana Trevisan e Soleil Sorge hanno aspramente litigato in sauna.

Miriana e Soleil si scontrano nella notte: volano parole grosse

L’ho detto anche a lui, devi stare attento a queste cose perché eravate molto ubriachi, che era troppo e che Delia sarebbe rimasta ferita. Ho detto tutto, io non ho niente da nascondere hai capito? E non venire a insegnare a me, che prima stavi parlando di me e Nicola, quando io da te ho avuto solo consolazione. Adesso vuoi colpire me? Poi chi altro?

Questo il durissimo attacco di Miriana nei confronti della coinquilina.

Per tutta risposta, Soleil ha commentato:

Non voglio colpire te, io non ho interesse a colpire nessuno. Non mi piace quando vengono dette le cose dietro. Io sono la prima che ti viene a dire le cose, come ho fatto oggi. Io da te sono sempre venuta a dire quello che penso e a parlarti sempre per prima… io!

Miriana Trevisan, a questo punto, ha perso la pazienza:

Tre giorni ci hai messo, stavo ballando sotto la pioggia e hai detto ‘poverino Nicola… stava di là male e lei balla sotto la pioggia’. A una donna di 50 anni deve essere rotto il cazz* perché deve consolare uno. Lo hai detto tu che sta soffrendo, ma di che cosa? Lui mi ha detto ‘mi arrangio io’.

Soleil ha voluto riportare il “focus” sull’argomento principale della serata:

Scusami se in questo momento non mi interessa parlare di te e Nicola, non è il momento. Volevo solo dirti una cosa così ce lo ricordiamo domani.

Miriana Trevisan ha concluso affermando di voler parlare solo con Alex Belli e, prima di andare, ha sferrato l’ultimo attacco verbale a Soleil Sorge: