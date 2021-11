La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera è stata ricchissima di colpi di scena. Delia Duran invece di prendersela con Alex Belli si è scagliata contro Soleil Sorge, accusandola di essere una gatta morta.

Anche per questo motivo, a bocce ferme, Katia Ricciarelli ha rimproverato Alex Belli prendendo le difese di Soleil Sorge che si è dovuta portare appresso il peso di una umiliazione che sinceramente non meritava:

Bisogna modificare leggermente il tuo percorso. Per non fare del male a Delia, a te ma soprattutto a Soleil perché ieri era distrutta. Aveva tutta la casa contro e se non fosse stato per me, Manila e Giucas… questo lo vuoi capire o no? Allora devi fare delle modifiche.