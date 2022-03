Michelle Hunziker con un ex gieffino: la foto del bacio finisce in copertina

Michelle Hunziker ha già definitivamente archiviato la storia con Tomaso Trussardi dopo il loro addio pubblico? La showgirl e conduttrice svizzera è stata paparazzata insieme ad un ex gieffino mentre si scambiano un bacio la cui foto è già finita in copertina. È accaduto su un settimanale tedesco. Al momento la Hunziker non ha ancora commentato il gossip sul suo conto.

Michelle Hunziker bacia un ex gieffino: la foto

Parlare d’amore e soprattutto di vero bacio appare oltremodo azzardato, ma Michelle Hunziker è già tornata al centro del gossip dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Una separazione tutt’altro che semplice ma rispetto alla quale Michelle avrebbe deciso di voltare pagina.

Questo tuttavia ha portato il suo nome ad essere al centro della cronaca rosa. Già nelle passate settimane si era parlato di un suo presunto flirt con il modello Carlo Piazza. Adesso invece sarebbe spuntato un bacio con un ex gieffino, Giovanni Angiolini, chirurgo di professione, il quale prese parte al Grande Fratello nel 2015.

L’ex gieffino all’epoca ebbe una storia d’amore con Mary Falconieri, quest’ultima oggi felicemente sposata e quasi mamma. Giovanni invece avrebbe trovato l’amore con Michelle Hunziker o tra i due è solo un’amicizia speciale? I due sono stati paparazzati dalla rivista tedesca, Bunte, che ha messo lo scatto in copertina.