Michele Merlo, funerali: fissata la data, camera ardente a Bologna

E’ passata una settimana esatta dalla morte di Michele Merlo, giovane cantante 28enne, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi – e prima ancora di X Factor – stroncato da una leucemia fulminante. Mentre le indagini su quanto accaduto nei giorni precedenti alla morte proseguono, sono state fissate le date relative alla camera ardente ed ai funerali.

Michele Merlo, camera ardente e funerali

Mercoledì 16 giugno sarà allestita la camera ardente al Pantheon della Certosa di Bologna per l’ultimo saluto a Michele Merlo che sarà possibile farlo dalle ore 9 alle 16. Lo riferisce Repubblica.it nell’edizione bolognese.

I funerali del cantante si svolgeranno invece venerdì 18 giugno alle 17 a Rosà (Vicenza), suo paese di origine, presso Villa Marchiorello, Località Cà Minotto.

La famiglia fa sapere che eventuali iniziative benefiche in memoria di Michele saranno comunicate dalla stessa e devolute all’AIL, Associazione italiana contro le leucemie.

Il giovane cantante si è spento domenica sera al Maggiore di Bologna dove era giunto in seguito ad una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Secondo la famiglia però qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto e per questo a seguito di un esposto della famiglia la procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per capire cosa sia realmente accaduto al pronto soccorso di Vergato.