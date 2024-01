Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23: ecco per quale motivo

AGGIORNAMENTO: La redazione di Amici 23 conferma l’abbandono di Mew e Matthew per motivi personali, ecco il post a seguire.

AMICI NEWS Mew e Matthew lasciano #Amici23 per motivi personali pic.twitter.com/SMG6MKfzj0 — (@gossiptv__) January 9, 2024

In queste ore sta girando incessantemente una foto con protagonisti Mew e Matthew di Amici 23. I due cantanti, oltre ad essere molto amati dal pubblico del reality, sono apprezzatissimi anche per la loro storia d’amore.

Mew e Matthew fuori da Amici 23? La foto preoccupa i fan

In queste ore, una fotografia li ritrae alla stazione Tiburtina di Roma mentre prendono un taxi. Secondo l’account di Gossip Tv si potrebbe riferire ad uno scatto di stamattina.

Tuttavia, se si trattasse di una foto recente, le cose potrebbero essere “preoccupanti”. I ragazzi di Amici 23, infatti, sono tornati a scuola dalle vacanze natalizie e quindi questa uscita potrebbe essere sospettosa.

Secondo alcuni fan, la foto in questione sarebbe di questo Natale quando la coppia era stata già fotografata insieme in giro per la capitale: cosa ne pensate?

In merito si è esposto anche Amedeo Venza:

Su X c’è una foto che sta facendo preoccupare i fan di Mew e Matthew perché sorpresi con le valigie: abbandono? Provvedimento disciplinare? Non si sa… magari è semplicemente una foto di qualche giorno fa quando i ragazzi erano di ritorno dopo le vacanze di Natale.

Nonostante la ragazza che ha condiviso la foto ha mostrato le prove della giornata odierna, non è stata creduta. Tuttavia sul web è spuntato pure un video che mostra Mew e Matthew fuori dalla scuola di Amici 23: cosa sta succedendo? Trovate la clip in apertura del nostro articolo.