Amici 23, spoiler 7 gennaio: 3 allievi assenti, liti e un abbandono clamoroso

Amici 23, spoiler 7 gennaio: cosa succederà oggi pomeriggio? Il talent show di Maria De Filippi torna in onda con tre allievi assenti, numerosi litigi e una uscita di scena clamorosa.

Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.

Martina e Petit hanno vinto la sfida, entrambe le gare sono state giudicate dai professori e non da giudici esterni.

Ospiti: Tancredi e Giordana.

Gara ballo giudicata dai prof:

Marisol

Lucia

Kumo

Giovanni

Dustin

Simone

Gara canto giudicata dai prof:

Mew

Petit

Holden

Lil Jolie

Martina

Mida

Matthew

Ayle

Malia

Sarah

Gara improvvisazione giudicata da Garrison:

Simone (vince)

Marisol

Giovanni

Cover:

Mew – Video Games

Matthew – Me ne Frego

Lil – Ma Che Freddo Fa

Holden – Ti scatterò una foto

Mida – Red light

Kumo doveva ballare come se fosse ad una sfilata, difatti c’era un tappeto rosso, ma Emanuel Lo gli ha detto che non è stato bravissimo ad interpretare un modello. Successivamente sfilano Emanuel, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Marlù: vince Dustin che fa una lezione di canto.

Gaia, Sofia e Nicholas assenti da Amici 23, ecco il motivo

Gaia, Sofia e Nicholas assenti da Amici 23: per quale motivo? Nel corso della giornata di oggi, venerdì 5 gennaio, si è registrata la nuova puntata del talent show con sorprese e numerosi litigi.

Raimondo Todaro ha litigato con Francesca Tocca per via della coreografia di Giovanni che ha affrontato due coreografie (tra le 4 preparate), Todaro gli ha detto che in settimana non ha avuto occasione di seguirlo solo nella seconda coreografia, mentre per le altre 3 si sono visti in questi giorni.

Anna Pettinelli ha discusso con Lorella Cuccarini per via di Mida e Maria De Filippi è intervenuta. Discussione anche per Matthew che ha lasciato lo studio dopo un litigio con Rudy Zerbi.

Tra gli altri spoiler, Gaia, Sofia e Nicholas non erano presenti in puntata perché avevano la febbre.