Mercedesz Henger e Fulvio fidanzati? Spunta una nuova verità

Mercedesz Henger è fidanzata oppure no? Il gossip partito a Mattino Cinque si sarebbe concluso a Pomeriggio 5 con una sonora smentita. In questo momento la giovane naufraga è molto chiacchierata per via della sua decisione di partire comunque per l’Honduras nonostante l’incidente della madre Eva (sebbene sia stata quest’ultima a insistere affinchè continuasse nel reality).

Mercedesz Henger fidanzata con Fulvio? Arriva la smentita

Altro argomento che ha visto Mercedesz Henger al centro dell’attenzione ha a che fare con una sua presunta relazione in corso, sebbene abbia lasciato intendere un certo interesse nei confronti di Edoardo Tavassi con il quale ha molto legato.

Eppure, il sospetto è che la figlia di Eva Henger possa stare prendendo in giro il fratello di Guendalina. Secondo Andrea Franco Alajmo – intervenuto oggi a Mattino 5 – Mercedesz avrebbe un presunto fidanzato di nome Fulvio. Ma dunque con Edoardo starebbe fingendo?

Se ne è parlato oggi a Pomeriggio 5 durante il quale ad intervenire è stata Arianna David, in collegamento con la trasmissione di Barbara d’Urso, la quale ha smentito il gossip di questa mattina. A suo dire tra Mercedesz e Fulvio ci sarebbe stata una breve liason di pochi giorni poi conclusasi. Vedremo se ci saranno altri aggiornamenti sul caso o nuovi colpi di scena.