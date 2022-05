Edoardo Tavassi sarà deluso da Mercedesz Henger: spunta il fidanzato

Mercedesz Henger sarebbe fidanzata da tempo. La figlia maggiore di Eva Henger, alle prese con la seconda esperienza all’Isola dei Famosi, ha affermato di provare attrazione per Edoardo Tavassi ma, sfortunatamente, le cose non avranno il lieto fine.

Andrea Alajmo, ospite in collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque, ha svelato che Mercedesz sarebbe impegnata con un certo Fulvio:

La Panicucci durante la diretta ha mostrato anche le fotografie inedite di Mercedesz in compagnia di tale Fulvio: come proseguiranno le cose dopo questa scottante rivelazione?

La Henger è stata attaccata pure da Patrizia Groppelli:

Ma cosa vi aspettavate da una che lascia la mamma in ospedale dopo aver avuto un incidente ed ha deciso di andare all’Isola… Non si fa! Io non sarei partita comunque, neppure per tutto l’oro di questo mondo.