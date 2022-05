Mercedesz Henger è una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi dopo la precedente esperienza. Mamma Eva, portata in ospedale a Roma per via del drammatico incidente che l’ha vista protagonista, ha avuto modo di intervenire sulla faccenda.

Perché Eva Henger è dovuta intervenire? Il motivo è presto detto. Dopo l’incidente stradale, per il popolo del web Mercedesz avrebbe dovuto fare un passo indietro.

Ed infatti così era accaduto e, proprio Eva Henger, ha suggerito alla figlia di non lasciare l’Isola e vincere anche per lei.

La Henger, intervenuta in diretta a Pomeriggio 5, ha voluto fare delle nuove precisazioni in merito commentando il parere discordante del popolo web:

Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me.

A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo. Così almeno la vedo di più, questo è il suo lavoro.

Se avesse avuto un altro lavoro prima o poi sarebbe dovuta tornare. La vedo di più così. Non dite cattiverie per favore. Lei voleva tornare a casa, ho voluto io di no. Non è egoista.