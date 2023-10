La decisione di Giorgia Meloni di lasciare il compagno Andrea Giambruno ha inevitabilmente acceso il dibattito, tra chi ha manifestato solidarietà nei confronti della premier e chi, invece, ha intravisto la crisi dell’idea di ‘famiglia tradizionale’, tanto ambita dalla stessa presidentessa del Consiglio. A dire la sua è stato anche Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, il tg satirico che nelle ultime puntate ha trasmesso i fuorionda di Giambruno.

Meloni lascia Giambruno, Antonio Ricci commenta

“Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”: questo il commento di Ricci affidato oggi all’agenzia di stampa Ansa. Una frase che arriva dopo la decisione della Meloni di lasciare il compagno e padre della figlia Ginevra.

Non è chiaro a cosa avrebbe voluto far riferimento Antonio Ricci dicendo di averle fatto un piacere, ma non è da escludere che Striscia abbia confezionato – magari proprio per questa sera, visto l’argomento ‘caldo’ – un nuovo servizio sul caso ‘Giambrunasca’, soprattutto dopo la notizia del giornalista da Diario del giorno.

A dare per certo l’allontanamento di Giambruno dal programma è stato Dagospia, che in merito ha titolato: “Fuori da Mediaset”. Il giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni, nella giornata di ieri, in occasione del convegno sul cammino e il turismo sostenibile a cui aveva preso parte, aveva detto: “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione”.

Nelle prossime ore si capirà meglio il destino di Giambruno a Mediaset.