Matrimonio Alberto Matano: chi è Riccardo Mannino, tutto sul futuro sposo

Alberto Matano sabato 11 giugno sposerà il compagno Riccardo Mannino: ma chi è colui che ha conquistato il cuore del bravissimo giornalista e conduttore de La Vita in Diretta? Scopriamo tutto a seguire.

Chi è Riccardo Mannino: sabato 11 giugno il matrimonio di Alberto Matano

Chi è Riccardo Mannino? Il futuro marito di Alberto Matano ha 55 anni ed è un avvocato cassazionista che si è laureato nel 1990 all’Università La Sapienza. Anche il conduttore de La Vita in Diretta ha studiato Giurisprudenza ma poi ha frequentato la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Il futuro marito di Matano, così come svela il Corriere della Sera, ha una grande passione per lo sport e frequenta quotidianamente la palestra ed ama lo sci in inverno.

In città ama girare in bici ed ha la passione delle auto d’epoca ed i motori, specie se green e sostenibili.

Le nozze dell’11 giugno

Le nozze dell’11 giugno saranno officiate da Mara Venier a Labico alle porte di Roma, nel resort dello chef Antonello Colonna. Tra gli ospiti Claudio Santamaria insieme alla moglie Francesca Barra e il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.