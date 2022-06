A pochi giorni dal matrimonio tra Alberto Matano ed il suo compagno Riccardo, spuntano le foto che li ritraggono insieme. A paparazzare il conduttore de La vita in diretta ed il futuro marito è il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Secondo le indiscrezioni del noto settimanale di gossip, la coppia convolerà a nozze nel tardo pomeriggio del prossimo 11 giugno a Labico, poco fuori Roma, nel resort della tenuta di Antonello Colonna.

A officiare la cerimonia sarà la grande amica di Alberto Matano, Mara Venier, che sui social ha più volte reso pubblico il suo grande affetto nei confronti del collega.

Proprio Mara Venier, nella sua ultima puntata di Domenica In aveva dedicato la canzone Abbracciame di Andrea Sannino a Matano, commentando: “Dedicata ad Alberto e a un’altra persona… E tu, Alberto sai chi”.

Solo di recente Alberto Matano, in una intervista a FQ Magazine aveva svelato le nozze asserendo:

Sull’identità del futuro marito c’è sempre stato il massimo riserbo ed ora, oltre al nome, spuntano anche gli scatti del settimanale Chi.

Matano racconta anche perché non ha mai parlato finora della sua vita sentimentale svelando di avere un compagno e di volersi sposare:

Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. – ha rivelato intervistato dal Corriere della Sera – E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore.

Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Vorrei sposarmi e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli…