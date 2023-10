L’uscita dalla Casa del Grande Fratello di Heidi ha letteralmente compromesso gli equilibri già alquanto fragili relativi ad alcuni inquilini, a partire da Massimiliano Varrese. L’attore, dopo l’uscita della ragazza sarebbe entrato in crisi minacciando di voler lasciare il reality.

Dopo lo sfogo in lacrime con Ciro e dopo il riavvicinamento a Beatrice Luzzi, con tanto di scuse ed abbracci, adesso Massimiliano Varrese sembrerebbe intenzionato a bissare il gesto compiuto questa notte da Heidi Baci dopo il confronto avuto con il padre.

Un nuovo video confermerebbe l’intento dell’attore di lasciare la Casa: “Non vedo più niente di normale qui dentro”, dice, mentre si confida in camera con Anita Olivieri. Quest’ultima lo invita a sua volta a non compiere scelte azzardate:

Ti prego Max, datti tempo, ti prego… fallo anche per noi, per noi ragazze, per noi donne. Se te ne vai che cosa hai risolto? Niente! Per tua figlia Max, devi stare qua…