Dopo la messa in onda della diretta del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha reagito in modo negativo alle parole pronunciate da Valentina Modini riguardo al suo rapporto con Heidi, interpretando un messaggio che non gli è piaciuto.

Massimiliano Varrese preoccupato per la figlia: il confronto con Valentina

Tuttavia, i due si sono successivamente chiariti, confrontando le rispettive motivazioni. Varrese ha preso l’iniziativa di avvicinarsi a Valentina, chiedendo scusa per il tono utilizzato durante la puntata in cui l’aveva ammonita con parole aspre:

Mi dispiace molto. So che non l’hai detto con l’intenzione..ho capito tutto. Quindi siamo sereni. Mi dispiace se ho alzato i toni ma era veramente una bomba dopo l’altra ieri.

Valentina, dal suo lato, ha fatto il possibile per spiegare le ragioni alla base delle sue azioni, cercando di giustificare il motivo per cui aveva optato per un linguaggio così diretto.

Ha chiarito che il suo intento non era rivolto contro Massimiliano Varrese, ma ha espresso il suo dispiacere nel essere considerata una persona incapace di comunicare con la dovuta sensibilità:

Mi è dispiaciuto perché vedo anche delle questioni di orgoglio in te. Penso che se Heidi ti avesse ricambiato saresti stato più sereno e quindi non avresti fatto quella scena. Il senso era per riportati dalla normalità del gesto che era normale. Mi dispiace passare per una che non sa usare le parole.

L’attore e ballerino riprende il discorso e sottolinea la sua preoccupazione principale dopo il blocco dedicato al suo rapporto con Heidi. Massimiliano Varrese aveva infatti il timore che la sua immagine potesse essere distorta agli occhi della figlia:

Però a volte bisogna fare attenzione. Dire quelle cose, a fine serata, in una situazione imbarazzante, ho una figlia fuori. Stava passando un messaggio per me in quel momento che non doveva passare. Ho compreso che non c’erano intenzioni, basta. Ti ho sempre fatto i complimenti da quando sei qua dentro. Siamo qua, ne parliamo tranquillamente. È stupido mettere un muro. L’altro giorno ti ho detto che eri brava a improvvisare.