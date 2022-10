Martina Nasoni, vincitrice del GF in chiave “nip” ed ex fidanzata di Daniele Dal Moro, dopo aver ascoltato la sua travagliata storia è intervenuta sui social per esprimere la sua vicinanza nei confronti dell’ex fidanzato.

Martina Nasoni interviene: le parole per Daniele Dal Moro

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno vissuto una travagliata storia d’amore una volta terminato il Grande Fratello del 2019. Tra i due, una volta concluso il rapporto, pare essere rimasto un sentimento di affetto.

Martina, proprio tramite le sue storie di Instagram, ha postato una foto della TV mentre guardava il suo ex fidanzato, aggiungendo un cuore nero.

Di seguito, anche il bel messaggio su Twitter:

È questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia finalmente venuto fuori il vero Dani! Avanti tutta! Good luck.

È questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia finalmente venuto fuori il vero Dani! Avanti tutta! Good luck 🍀❤️ #GFVIP #gfvip7 — Martina (@MartinaNasoni_) October 24, 2022

La storia di Daniele Dal Moro