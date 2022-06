I naufraghi dell’Isola dei Famosi si passano il tempo tra confessioni intime e proprio nelle ultime ore Marialaura De Vitis e Luca Daffrè si sono confidati a vicenda svelando le loro cotte honduregne.

Marialaura De Vitis, nel dettaglio, ha ammesso di essersi presa una bella cotta per Luca Daffrè, per poi stuzzicarlo tra una battutina ed un’altra sui suoi addominali.

Poco prima infatti, come riportato anche dai colleghi di Biccy.it, Daffrè aveva svelato un interesse proprio per la vincitrice de La pupa e il secchione show:

Che tra i due naufraghi ci sia un feeling, anche Estefania lo avrebbe notato nei giorni scorsi, indagando sulla loro possibile vicinanza. L’ex di Paolo Brosio, intanto, lo ha stuzzicato simpaticamente:

Quindi ti piacevo? Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Non so se sai ballare, vogliamo provare? […] Dai vedremo in futuro cosa succederà. Poi ti dirò se sei un bello che balla o il contrario.

Ad ogni modo pare già che Marialaura sia intenzionata ad abbandonare la presa per paura di stare male, come confidato a Mercedesz Henger:

Non dimostrerò mai così tanto interesse qua perché ho paura di rimanere ferita e delusa. Non sono il suo tipo di ragazza, fuori da qua non mi avrebbe mai guardata. È abituato ad avere tutte le ragazze ai suoi piedi. Credo che si è ricreduto su di me, che gli possa piacere come amica, quindi inutile che mi faccio i castelli in aria perché so già che rimango delusa, mi fa piacere passare del tempo con lui. Io cerco l’amore con la ‘a’ maiuscola. Vorrei una cosa naturale, che venisse tutto spontaneo.