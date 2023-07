Maria Sofia Federico verso il Grande Fratello Vip? Dopo Il Collegio la giovane ha iniziato la sua “carriera” da attivista e fake femminista in quanto, proprio in queste settimane, è approdata nell’accademia di Rocco Siffredi (dove le donne hanno un “valore” puramente sessuale).

Intervistata da Cusano Italia TV, ha raccontato di avere accettato il lavoro con Siffredi proprio per sdoganare i pregiudizi, svelando pure perché ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans:

Quello dei soldi facili è un mito smentito in miliardi di modi. Solo l’1% degli iscritti riesce a guadagnare almeno 200 dollari al mese.

Se dovessi trovare miei coetanei interessati ad entrare in questo mondo, gli direi di pensarci mille volte, perché, oltre a non guadagnare tantissimo a meno che non hai una visibilità come me, c’è anche il problema che non ti assumono da altre parti perché c’è un pregiudizio di mer*a, oltre al fatto che non tutti hanno la forza di sopportare quello che ti viene detto.

Io sono additata come una succhiasangue che vuole soldi facili e per questo vende il suo corpo… Ciò mi fa ridere, la gente spende moltissimo per prendersi lo sfizio di guardare un mio contenuto o per interagire con me, chissà però se ha mai speso un euro per una causa a fin di bene come faccio io con quello che guadagno.