Perché tutti parlano di Mariasofia de Il Collegio?

Ora posso annunciarvelo, sono stata presa alla Siffredi Academy, e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni, a gennaio di quest’anno, sono entrata nel mondo del por*o e da lì ho cominciato a rilasciare tantissime interviste e pubblicare post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male, da parte della maggior parte della società. Sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me e così accrescere il mio bagaglio culturale.

L’intervento del padre

La decisione di Mariasofia Federico non è stata accolta di buon grado dai genitori. Il padre, infatti, ha deciso di dire la sua intervistato ai microfoni de La Zanzara:

Sia io che mia moglie non stiamo per nulla bene. Ci siamo sentiti diverse volte con Siffredi, anche tramite messaggio. Mia figlia mi ha detto che è stato lui stesso a volermi sentire, anche se lei era ormai maggiorenne da qualche mese. Ho scelto quello che è il male minore. Almeno con il signor Siffredi so dove sta, so che è protetta. Ma per me, l’immagine di mia figlia in quell’ambiente è straziante. Sono uscite fuori scene molto esplicite. Mia moglie ha avuto una reazione molto brutta, ma è stata fredda. Ha chiesto a Mariasofia: “È questo quello che vuoi, pensi di cambiare il mondo così? Pensa che tra qualche anno potrai pentirti”.

L’intervento di Andrea Maggi

Sulla questione è intervenuto anche Andrea Maggi, uno degli insegnanti più apprezzati de Il Collegio:

Cosa ne penso? Non seguo OnlyFans, ho una dignità da mantenere e altre cose più interessanti da fare. Mariasofia avrebbe potuto anche fare del volontariato in Africa. Avrebbe fatto del bene. Ma non le avrebbe dato la stessa visibilità. L’essenziale è invisibile agli occhi.

Mariasofia risponde ai genitori

Dal canto suo Mariasofia Federico ha deciso di rispondere ai genitori tramite un video, consigliandogli di affrontare un percorso terapeutico:

Mi sento di riprendere anche le dichiarazioni pubbliche degli ultimi giorni di mio padre per commentarle. Alla Zanzara ha detto di essere stato fruitore di p0rn0 da giovane e di essere anche andato da delle esc0rt, ma non riesce a fare pace con la realtà che io faccio la stessa cosa. Questo mi mette tanto rammarico perché indica che la nostra categoria è lo zimbello di tutti anche se poi quei tutti ci sfruttano per piacere, ed è segno di un’ipocrisia rara. Una persona risolta è in grado di cogliere questa contraddizione e affrontarla in terapia, evitando di scaricare la propria rabbia e la propria incomprensione su una figlia per cui dovrebbe rappresentare un modello di riferimento nonché una figura con cui dialogare per crescere assieme senza pregiudizio. Quindi alla sua domanda, condivisa da mia madre, “non volevi cambiare il mondo?” io rispondo che non c’è nulla di più rivoluzionario che cogliere la profonda incoerenza di queste reazioni collettive e denunciarla continuando a essere me stessa in libertà.