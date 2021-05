Maria Laura De Vitis, ex di Brosio: “Da Fabrizio Corona dritte per fare più ospitate tv, io incastrata”

La storia d’amore tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è terminata qualche settimana fa di comune accordo, come spiegato ampiamente dalla giovane sia sui social che ospite di Domenica Live. Evidentemente gli oltre 40 anni di differenza tra i due si sono fatti sentire ma non ci sarebbe stato alcun tradimento alla base della loro decisione.

Maria Laura De Vitis, parla l’ex di Paolo Brosio

Intervistata da Fanpage.it, Maria Laura De Vitis ha fatto alcune forti dichiarazioni. Dietro il legame con Paolo Brosio, un singolare incontro con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e con Diego Granese, pubblicizzato proprio dall’agenzia Atena.

Adesso punto a una mia carriera indipendente ma non ho mai voluto sfruttare Paolo.

La modella ribadisce di non aver mai usato il nome del giornalista per entrare in tv ma adesso deve fare i conti non solo con la popolarità ma anche con gli hater: “Con Paolo li abbiamo denunciati”, svela.

La giovane ha ripercorso la conoscenza con Brosio avvenuta nell’agosto dello scorso anno in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi grazie ad un amico comune. All’epoca, ammette, lei non sapeva ancora che Brosio sarebbe entrato al GF Vip sebbene in rete già se ne parlasse da giorni.

Maria Laura ha poi spiegato come ha conosciuto Fabrizio Corona:

Ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa. Avevamo degli amici in comune che mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato. L’ho visto due volte prima di andare per la prima volta in tv, tra il 3 e il 7 novembre. L’8 ero per la prima volta a Live – Non è la D’Urso.

Ma perché gli amici comuni le avrebbero proposto questo incontro? La giovane replica:

Oggi credo sia stato Fabrizio a chiedere loro di portarmi da lui. Me lo avevano proposto spiegandomi che mi avrebbe dato due dritte. Per fare cosa? Per fare televisione, mi dicevano. Che era quello che volevo e per curiosità sono andata a conoscerlo. Molto ingenuamente, dico oggi, perché c’era un piano molto chiaro sotto che non avevo colto. L’ho incontrato a Milano a casa sua. Mi disse che vedeva in me un grande potenziale, che avrebbe avuto un progetto per farmi fare tv.

Sul tipo di progetto l’ex di Paolo Brosio non è voluta entrare nel dettaglio:

Mi ha fatto un piano con quello che avrei dovuto fare, secondo lui, in televisione. Poi mi ha dato dei consigli sulla relazione con Paolo che non ho ascoltato.

Corona, intanto, avrebbe dichiarato che sarebbe stato lui a consigliarle di andare in tv per ottenere popolarità. La ragazza ha proseguito:

È vero che avevo lo stesso agente di Paolo (Brosio, ndr) e seguivo quello che mi diceva l’agente perché era conforme alla realtà, e cioè che Paolo e io ci volevamo bene. Fabrizio (Corona, ndr) mi aveva suggerito una versione diversa dalla realtà che non avrei mai dato in tv. Non è vero che Brosio mi pregava e che mi chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. Fabrizio mi ha consigliato di dire così ma quando sono andata dalla D’Urso ho raccontato la verità, non la sua versione. Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv. Cosa che avrebbe fatto passare male sia Paolo che me […] ci lasciammo con lui che mi diceva ‘Non mi deludere, sai quello che devi fare’. Gli risposi di non accendere nemmeno la tv perché lo avrei deluso. Secondo lui, ne avrei tratto vantaggio perché avrei fatto un sacco di ospitate dalla D’Urso.

E su Diego Granese, l’uomo che nelle trasmissioni di Barbara d’Urso ha svelato retroscena sul presunto tradimento a scapito di Brosio, Maria Laura ha svelato: