E’ finito l’amore tra Paolo Brosio e la sua giovanissima fino ad oggi fidanzata, Maria Laura De Vitis. La loro relazione era stata spesso al centro del dibattito proprio per via della grande differenza di età tra i due. Qualcuno aveva persino manifestato un certo scetticismo rispetto alla veridicità della loro storia. Nella passate ore però è arrivata la conferma: i due si sono lasciati.

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sarebbero lasciati di comune accordo. A darne notizia è stata proprio la giovane con una sua Instagram Story poi ricondivisa anche dal giornalista nel suo profilo ufficiale.

La modella 22enne ha precisato, nel suo messaggio social, che l’affetto tra i due non passerà. Dopo aver preso parte, insieme, ai salotti tv di Barbara d’Urso dove avevano conosciuto la rispettiva suocera, la De Vitis ha comunicato la decisione:

Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa.