“Marco Bellavia? L’avrei affogato”, Cristina Quaranta ci ricasca

Per la serie: non ho imparato niente dai miei errori, Cristina Quaranta ci ricasca. La concorrente del Grande Fratello Vip è tornata sull’argomento Marco Bellavia facendo un nuovo scivolone.

In piscina io mi sono girata e ho detto “ma allora sei proprio cretino”, si era attaccato ai miei capelli. Ma questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto “no scusami Cri, sai mi sono fatto prendere dall’euforia”. Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato, perché tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa è la sensibilità delle persone.