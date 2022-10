Al termine della diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, i vipponi hanno mostrato numerose emozioni contrastanti. L’abbandono di Marco Bellavia ed i provvedimenti, hanno visto uscire dalla Casa Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, eliminato dal televoto per volere del pubblico.

Elenoire e Patrizia Rossetti si sono ritrovate in giardino lamentandosi di essere finite in nomination con Gegia e Ciacci: “Anche gli altri hanno detto cose e lo sappiamo… però hanno preso quelle”, ha affermato la Ferruzzi.

Patrizia si è trovata d’accordo con lei facendo di “sì” con la testa.

loro adesso si devono vendicare alleandosi per buttare fuori quelle persone perché io non mi do pace pic.twitter.com/YbYRWV86K3

— giulia (@gabrielsniceass) October 4, 2022