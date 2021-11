La Regina di Roma prima di insultare pesantemente Alex Belli è andata dietro le mura del Grande Fratello Vip per urlare ad altri vipponi. In questo caso le sue parole sono state rivolte a Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, cercando di metterli in guardia.

Manuel e Montano “avvisati” dall’esterno

“Aldo, fidati di Manuel e Gianmaria”, ha gridato la donna fuori dalle mura del GF Vip. Per gli amici della rete questo sarebbe un chiaro “avvertimento” proprio nei confronti di Alex Belli, invitando i due a mantenere le distanze dall’attore.

Proprio stamattina, Alex e Aldo hanno avuto un nuovo confronto nella speranza di poter mettere da parte gli ultimi malintesi e ricominciare da zero: ci riusciranno?

